Британія постачатиме Енергоатому збагачений уран до 2035 року — Finance.ua

Британія постачатиме Енергоатому збагачений уран до 2035 року Вчора 09:44 — Енергетика

Британія постачатиме Енергоатому збагачений уран до 2035 року

27 листопада 2023 року президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та головний виконавчий директор Urenco Борис Шухт підписали контракт про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

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Згідно з документом, Urenco постачатиме Енергоатому збагачений уран до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року.

Як наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко, виготовлення ядерного палива, складовою якого є уран, надважливе для забезпечення національної безпеки. Саме тому держава працює над нарощенням такого виробництва та посилює співпрацю з міжнародними партнерами в цій галузі. Це має стати черговим кроком на шляху витіснення росії зі світового ринку в атомній галузі.

«Енергоатом досяг нової важливої стратегічної домовленості з нашим надійним партнером компанією Urenco і матиме стабільні поставки збагаченого урану для виробництва ядерного палива на десятиріччя вперед. Ми зробили черговий крок до забезпечення енергетичної незалежності нашої країни», — зазначив президент НАЕК Петро Котін.

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Після відмови від російського ядерного палива єдиним постачальником паливних збірок для потреб атомних електростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом» стала компанія Westinghouse Electric Sweden (далі - Westinghouse). А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Вітаючи розвиток співпраці між компаніями, Борис Шухт зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Urenco й надалі відіграватиме важливу роль, допомагаючи Україні виробляти електроенергію для країни: «Ми надали підтримку нашому замовнику Енергоатому і його працівникам та збільшили обсяг постачання послуг із ядерного збагачення, щоб допомогти забезпечити енергетичну незалежність і безпеку постачання. Ця угода продовжить наші продуктивні робочі відносини».

Термін дії чинних контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів — збагаченого уранового продукту (ЗУП) та гексафториду природного урану (UF6) — закінчується у 2025 році. Тому для Енергоатома було вкрай важливим продовжити довгострокове співробітництво, яке забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для виробництва ядерного палива на потреби АЕС України.

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