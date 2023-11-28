В Україні планують реформувати сектор централізованого теплопостачання — Finance.ua

В Україні планують реформувати сектор централізованого теплопостачання Сьогодні 21:30 — Енергетика

В Україні планують реформувати сектор централізованого теплопостачання

В Україні планують реформувати сектор централізованого теплопостачання для підвищення енергетичної безпеки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом з Проєктом енергетичної безпеки USAID (ПЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який має на меті відновлення, реформування та розвитку енергетичної і муніципальної інфраструктури громад, забезпечення енергетичної стійкості, включаючи, зокрема, розвиток розподіленої генерації енергії з інтегрованою когенерацією, використання відновлюваної енергії та біопалив, та модернізацію централізованого теплопостачання.

«Реформування енергетичного сектору відповідно до кращих практик Європейського Союзу, оптимізація муніципальної системи теплопостачання України, популяризації широкомасштабного впровадження децентралізованого енергопостачання, інтеграція різноманітних джерел відновлюваної енергії, підвищення енергоефективності, сприятимуть декарбонізації енергетичної системи та підвищенню енергетичної безпеки України», — зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Бутенко.

USAID через Проєкт енергетичної безпеки надаватиме підтримку Міністерству у реформуванні сектору централізованого теплопостачання на та енергетичного сектору.

Читайте також Субсидії на опалювальний сезон: про що варто знати

Він сприятиме підвищенню енергетичної стійкості, шляхом пріоритезації концепцій проєктів енергетичної інфраструктури на муніципальному рівні, спрямованих на економічно обґрунтовану та фінансово стійку розподілену генерацію енергії з інтегрованою когенерацією, сприяння впровадженню різноманітних джерел енергії. Важливим елементом є сприяння розвитку когенерації, що забезпечить зниження кількості потенційних відключень енергії в аварійних ситуаціях.

Також це забезпечить постійне постачання енергії об'єктам критичної інфраструктури у громадах.

«Для посилення стійкості інфраструктури теплопостачання та забезпечення постачання енергії об'єктам критичної інфраструктури в місцевих громадах, ми зосередимось на підтримці низки інвестиційних проєктів для розподіленої генерації з використанням різноманітних джерел енергії і розбудові технічної спроможності органів місцевої влади і зацікавлених сторін сектору, на додачу до особливої уваги, яку ми приділятимемо розробці нормативних документів щодо розподіленої генерації у системах централізованого теплопостачання» — наголосив Майкл Трейнор, керівник Проєкту енергетичної безпеки USAID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.