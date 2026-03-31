Британія оштрафувала «дочку» Apple за порушення санкцій проти росії
Британська влада повідомила, що наклала штраф у розмірі 516 тисяч доларів на зареєстровану в Ірландії компанію Apple Distribution International Limited, дочірню структуру американського технологічного гіганта, за порушення санкцій проти росії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У повідомленні уряду, оприлюдненому в понеділок, зазначено, що ADI без ліцензії надала кошти особі, включеній до санкційного списку, у межах двох платежів у 2022 році.
Мова йде про виплати розробнику Okko LLC, російській стримінговій платформі. OFSI встановило, що на момент цих виплат Okko повністю належала JSC New Opportunities, а ця компанія була вже під британськими санкціями.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в 2025 році компанія Apple заробила близько $900 млн на комісійних від застосунків з генеративним штучним інтелектом у своєму App Store. Основну частину доходу забезпечили завантаження ChatGPT та подальші підписки, які склали приблизно 75% від загальної суми.
Британія оштрафувала «дочку» Apple за порушення санкцій проти росії
