Бронювання, податки, зимова підтримка: що зміниться з 1 грудня — Finance.ua

Бронювання, податки, зимова підтримка: що зміниться з 1 грудня Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

Бронювання, податки, зимова підтримка: що зміниться з 1 грудня, freepik

З 1 грудня 2024 року в Україні запустять державні програми підтримки українців — виплати на дітей і так звану «тисячу від Зеленського», запрацюють нові правила бронювання від мобілізації та підвищать податки.

Детальніше про все — далі.

Бронювання від мобілізації

Нова процедура бронювання починає працювати (за деякими виключеннями) 1 грудня 2024 року. Від цієї дати підприємства та установи, які мають право на бронювання своїх співробітників, подаватимуть їхні списки не у паперовому вигляді, а виключно в електронній формі через портал «Дія».

Для того, щоб працівник міг отримати бронь, потрібно:

стояти на військовому обліку:

перебувати у трудових відносинах з тим підприємством, яке подає списки на бронювання;

обіймати посаду, за якою нараховується щомісячна зарплата не нижче 20 тис. гривень (виняток — працівники державних та комунальних підприємств, установ та організацій, суб’єктів господарювання, які відповідають критеріям за структурою статутного капіталу);

мати уточнені в строк військово-облікові дані;

не перебувати у розшуку.

«Зимова Підтримка»

Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова підтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн.

Заявку можна подати через портал державних послуг «Дія» або в Укрпошті протягом зими — з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025-го.

Цю тисячу можна витратити на: товари українського виробництва, оплату комуналки, квитки Укрзалізниці, відвідування культурних закладів, ліки, книжки українських видавництв, мобільний зв’язок або переказати ЗСУ.

Урядовий пакет для підтримки українців взимку триватиме не лише протягом зимових місяців, а й протягом цілого наступного року, доки вистачатиме на це бюджетного фінансування.

Підвищення податків

Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу. Вони набудуть чинності з 1 грудня.

військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%. Виняток — військові, прикордонники, спецслужби;

ФОПи 1, 2 та 4 груп мають платити військовий збір — 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 800 грн/місяць;

ФОПи 3 групи та юридичні особи 3 групи єдиного податку сплачуватимуть 1% військового збору;

для банків збільшили податок на прибуток до 50% за 2024 рік;

для АЗС — щомісячні авансові внески з податку на прибуток (якщо власником є юрособа) та ПДФО (якщо власником є фізособа): 30, 45 або 60 тисяч грн;

для обмінних пунктів запровадили авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів.

Виплати ВПО

З грудня поточного року і надалі в Україні надаватимуть виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки.

Тож у грудні і надалі отримувати виплати будуть категорії ВПО, кому допомога призначена автоматично і хто писав заяву на її продовження.

До категорій, які автоматично отримуватимуть допомогу, належать особи, які не мають можливості працювати:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

люди з інвалідністю I чи II груп, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Розмір такої допомоги для внутрішніх переселенців не змінився:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 грн;

для інших осіб — 2 000 грн.

Виплати проводяться 15 та 28 числа кожного місяця.

Підвищення пенсій

В останній місяць 2024 року деякі пенсіонери отримують доплату за вік. Українці, які досягли 70, 75 і 80 років щомісяця отримують доплати.

Надбавки для пенсіонерів становлять:

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплату отримають ті українці, чиї пенсії не перевищують 10 тис. 340, 35 гривень.

Грошова допомога на дітей

Кабінет міністрів вирішив здійснити виплати на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень. Гроші надійдуть у грудні.

Дитячий компонент «Зимової підтримки» включає низку позицій. Серед них — програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

На кожну дитину виплатять 6500 грн одноразової допомоги, таку ж суму отримають особи з інвалідністю.

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