Боррель оцінив загальну військову допомогу країн ЄС Україні в 45 млрд євро — Finance.ua
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Боррель оцінив загальну військову допомогу країн ЄС Україні в 45 млрд євро

Казна та Політика
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Боррель оцінив загальну військову допомогу країн ЄС Україні в 45 млрд євро
Боррель оцінив загальну військову допомогу країн ЄС Україні в 45 млрд євро
Євросоюз продовжує виконувати свої зобов’язання з надання підтримки Україні у військовій сфері, допомога країн ЄС Києву досягла 45 млрд євро.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
«Держави-члени виділили військову допомогу на суму близько 45 млрд євро, щоб підтримати Україну. Це чимало. Може, менше, ніж США, але ненабагато менше», — сказав Боррель на пресконференції в Брюсселі у вівторок після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.
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Раніше Боррель у заяві перед ЗМІ почасти підбивав підсумок власної діяльності на своїй посаді, зазначивши, що це остання рада глав оборонних відомств країн Євросоюзу, на якій він головував.
«Ми досягли нашої мети в 1 млн артилерійських снарядів, уже поставлених Україні. Кілька днів тому ми виконали ці поставки на 99%. Так, ми це зробили із затримкою, але тим не менш ми тепер говоримо про мільйон боєприпасів, які були поставлені Україні, і ми продовжимо наші зусилля», — додав глава дипломатії ЄС.
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Крім того, Боррель нагадав про підготовку Євросоюзом 65 тис. військовослужбовців для України і зазначив, що ЄС є явним лідером у сфері навчання українських солдатів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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