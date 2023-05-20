Борги українців за комуналку можуть відбитися на кредитній історії — Finance.ua
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Борги українців за комуналку можуть відбитися на кредитній історії

Особисті фінанси
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Борги українців за комуналку можуть відбитися на кредитній історії.
Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Енергетичні компанії будуть періодично передавати інформацію про заборгованість побутових клієнтів в Українське бюро кредитних історій.
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Станом на 1 травня побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію в розмірі понад 1,7 млрд грн.
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Якщо клієнт, який підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію, включаючи інформацію про заборгованість за спожиту електроенергію.
Ці дані дозволять кредитору оцінити ризики і вирішити, чи надавати кредит такому клієнту.
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«Є клієнти, які не платять за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність. Сьогодні важливо, щоб всі клієнти відчували відповідальність і платили за отримані комунальні послуги в повному обсязі, тому що це дозволить енергетикам і далі тримати енергетичний фронт», — зазначили в Yasno.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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