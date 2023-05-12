Для українців дорожчає комуналка: як змінилися платіжки за рік — Finance.ua

Для українців дорожчає комуналка: як змінилися платіжки за рік Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Для українців дорожчає комуналка: як змінилися платіжки за рік

В Україні дорожчають житлово-комунальні послуги. Так, з квітня 2022 року по квітень 2023 року, загальне подорожчання склало 4%. Наразі українці на 20,6% більше платять за утримання та ремонт житла.

Про це свідчать дані Держстату.

На другому місці подорожчання — прибирання сміття. Вартість цієї послуги подорожчала на 17%. Також додали у ціні:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,8%;

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

Водночас, вартість деяких послуг не змінилася. Наприклад:

електроенергія;

гаряча вода та опалення.

Більше того, природний газ навіть подешевшав. Зниження розцінок становило 0,4%.

Що сталося із цінами протягом останнього місяця

З березня до квітня загальна вартість послуг ЖКГ в Україні практично не змінилася. Щоправда, на деякі окремі послуги розцінки все ж таки переглянули:

утримання та ремонт житла подорожчало на 0,1%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,3%;

водопостачання подешевшало на 0,8%;

каналізація — на 0,5%.

Вартість електроенергії зміниться влітку

Тарифи на електроенергію, за словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, будуть переглянуті з 1 червня або з 1 липня 2023 року. За його словами, енергокомпанії зараз працюють собі на збиток, оскільки ні в них, ні в держави немає інших джерел, які б дозволили відновити енергосистему.

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«На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5−10 грн за кВт/год — це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44- 1,68 грн за кВт/год до 2,4−2,8 грн за кВт/год», — каже він.

Нагадаємо, до кінця весни, згідно з рішенням Кабміну від 25 квітня, українці оплачуватимуть електроенергію за старими цінами, а саме:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

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