В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки — Finance.ua

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В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки

Особисті фінанси
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В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки
В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки
Незабаром в Україні спростять оформлення та отримання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг. Повідомлення про право на субсидію будуть надсилати через додаток «Дія». Українці зможуть прийняти пропозицію про допомогу або ж відмовитися.
Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
За словами Жолнович, громадянам, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% доходів, будуть в превентивному порядку пропонувати субсидії.
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«Ми зможемо сказати: ви маєте право на субсидію. Ми бачимо, що у вас п’ять членів сім'ї проживають разом, ось ваші доходи — ми зробили верифікацію. Ваші витрати по комуналці більше, ніж ваші доходи в процентному співвідношенні. І ми можемо вам таку допомогу запропонувати», — розповіла Жолнович.
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Вона повідомила, що такі пропозиції будуть формуватися на даних державних органів про доходи кожного домогосподарства та його витрати на комунальні послуги. За її словами, на момент надходження повідомлення в «Дію» для субсидіанта вже сформують пакет документів у Пенсійному фонді.
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За матеріалами:
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