В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки — Finance.ua

В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки

Незабаром в Україні спростять оформлення та отримання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг. Повідомлення про право на субсидію будуть надсилати через додаток «Дія». Українці зможуть прийняти пропозицію про допомогу або ж відмовитися.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович

За словами Жолнович, громадянам, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% доходів, будуть в превентивному порядку пропонувати субсидії.

«Ми зможемо сказати: ви маєте право на субсидію. Ми бачимо, що у вас п’ять членів сім'ї проживають разом, ось ваші доходи — ми зробили верифікацію. Ваші витрати по комуналці більше, ніж ваші доходи в процентному співвідношенні. І ми можемо вам таку допомогу запропонувати», — розповіла Жолнович.

Вона повідомила, що такі пропозиції будуть формуватися на даних державних органів про доходи кожного домогосподарства та його витрати на комунальні послуги. За її словами, на момент надходження повідомлення в «Дію» для субсидіанта вже сформують пакет документів у Пенсійному фонді.

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