Субсидії на неопалювальний період: Пенсійний фонд пояснив, як призначатиметься допомога — Finance.ua

Субсидії на неопалювальний період: Пенсійний фонд пояснив, як призначатиметься допомога Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Субсидії на неопалювальний період: Пенсійний фонд пояснив, як призначатиметься допомога

З травня 2023 року Пенсійний фонд України призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому опалювальному періоді.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Кому потрібно подати заяву та декларацію

Житлова субсидія на наступний період буде призначена на підставі нової заяви та декларації домогосподарствам, до складу яких входять:

внутрішньо переміщені особи;

особи, які орендують житлове приміщення для проживання;

особи, які зверталися за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також звернутися за продовженням житлової субсидії потрібно, якщо не всі зареєстровані в домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації.

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Житлові субсидії на наступний період буде призначено на підставі отриманої шляхом обміну інформації від організацій-надавачів послуг, зокрема, про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами і розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги.

За відсутності необхідної інформації — житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.

Як враховуються доходи

Як додає Фінансовий клуб, якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для її розрахунку береться середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.

Куди та як подати документи

Подати документи можна декількома способами:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою, на адресу органу Фонду;

online — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.

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