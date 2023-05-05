Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини — Finance.ua

Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини

Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Як зазначається, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

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Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Що це означає

У квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення.

На неопалювальний сезон — на період з 1 травня по 30 вересня — Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.

Нагадаємо, є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період.

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