Болгарія ризикує втратити мільярди від ЄС через політичну кризу — Finance.ua

Болгарія ризикує втратити мільярди від ЄС через політичну кризу Сьогодні 19:15 — Світ

Болгарія ризикує втратити мільярди від ЄС через політичну кризу

Cкандали та агресивна поведінка радикальних проросійських та популістських партій завадили парламенту Болгарії зібрати більшість, необхідну для ухвалення ключових законів, від яких залежать мільярди євро виплат у рамках Плану відновлення та стійкості від ЄС.

Про це повідомляє Euractiv

Опівночі в четвер болгарський парламент намагався провести останнє заплановане засідання перед загальними виборами, під час якого він мав ухвалити довгоочікувані зміни від Європейської комісії до Дорожньої карти кліматичної нейтральності.

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Однак цього не сталося, оскільки депутати від проросійської радикальної партії «Відродження» та популістської партії «Є такий народ» силоміць зайняли трибуну, а деякі з них пошкодили кабелі звукової системи в залі засідань.

«Це була остання можливість врятувати понад два мільярди левів, передбачених Планом відновлення (1 мільярд євро)», — заявив після інциденту Делян Добрев, депутат від найбільшої болгарської партії ГЄРБ.

Болгарія — єдина країна ЄС, яка отримала лише один платіж за Планом відновлення — 1,7 млрд євро з 5,7 млрд євро, які належить виплатити країні від ЄС.

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Кошти були заблоковані, оскільки болгарський парламент протягом двох років відмовлявся прийняти нову Дорожню карту кліматичної нейтральності та графік поступового виведення з експлуатації вугільних електростанцій до 2038 року та запровадження відновлюваних джерел енергії у вугільних регіонах.

«Через неприйняття кліматично нейтральної дорожньої карти було втрачено 266 млн євро — 30% другого платежу за Планом відновлення», — заявила тимчасовий міністр фінансів країни Людмила Петкова.

Як зазначається, план REPowerEU має на меті скоротити чисті викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року та досягти кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

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Якщо Болгарія не хоче втратити гроші на «зелений» перехід, парламент може зібратися на позачергову сесію, щоб проголосувати за поправки та відправити їх до Європейської комісії для прийняття не пізніше 15−20 жовтня.

Без плану кліматичної нейтральності Болгарія залишатиметься залежною від вуглецевих джерел енергії, що збільшить вартість викидів та обтяжить місцеві підприємства та домогосподарства дорожчою енергією.

Тим часом невиконання директив ЄС щодо скорочення викидів вуглецю та досягнення кліматичної нейтральності може призвести до фінансових санкцій.

Зазначається, що ЄС запроваджує суворий контроль за реалізацією «зеленої» політики, і Болгарія може зіткнутися з серйозними правовими наслідками, включаючи судовий позов до Суду ЄС.

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