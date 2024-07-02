Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems — Finance.ua

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Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems

Фондовий ринок
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Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems
Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems
Американська компанія Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems.
Про це повідомляє CNBC.
Гендиректор Boeing Дейв Калхун висловив сподівання, що угода буде завершена в середині 2025 року за умови її схвалення регуляторами.
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Угода коштуватиме 4,7 мільярда доларів, а з урахуванням боргу Spirit AeroSystems її вартість становитиме 8,3 мільярда доларів, заявили у Boeing.
Boeing оголосила про проведення переговорів щодо придбання Spirit AeroSystems у березні, через кілька тижнів після того, як у майже нового літака Boeing 737 Max 9 під час рейсу Alaska Airlines вирвало панель фюзеляжу.
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Spirit AeroSystems виготовляє фюзеляжі для літаків Boeing 737 та інші запчастини, включно з секціями для Boeing 787 Dreamliners.
Нагадаємо, генеральний директор Boeing Дейв Калхун піде у відставку наприкінці 2024 року в межах масштабної зміни керівництва аерокосмічного гіганта на тлі серії інцидентів із його літаками.
За матеріалами:
Укрінформ
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