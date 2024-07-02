Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems — Finance.ua

Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems Сьогодні 22:48 — Фондовий ринок

Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems

Американська компанія Boeing придбає виробника фюзеляжів Spirit AeroSystems.

Про це повідомляє CNBC.

Гендиректор Boeing Дейв Калхун висловив сподівання, що угода буде завершена в середині 2025 року за умови її схвалення регуляторами.

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Угода коштуватиме 4,7 мільярда доларів, а з урахуванням боргу Spirit AeroSystems її вартість становитиме 8,3 мільярда доларів, заявили у Boeing.

Boeing оголосила про проведення переговорів щодо придбання Spirit AeroSystems у березні, через кілька тижнів після того, як у майже нового літака Boeing 737 Max 9 під час рейсу Alaska Airlines вирвало панель фюзеляжу.

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Spirit AeroSystems виготовляє фюзеляжі для літаків Boeing 737 та інші запчастини, включно з секціями для Boeing 787 Dreamliners.

Нагадаємо, генеральний директор Boeing Дейв Калхун піде у відставку наприкінці 2024 року в межах масштабної зміни керівництва аерокосмічного гіганта на тлі серії інцидентів із його літаками.

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