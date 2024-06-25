Прокуратура США запропонувала порушити кримінальну справу проти Boeing — Reuters — Finance.ua
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Прокуратура США запропонувала порушити кримінальну справу проти Boeing — Reuters

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Прокуратура США запропонувала порушити кримінальну справу проти Boeing — Reuters
Прокуратура США запропонувала порушити кримінальну справу проти Boeing — Reuters
Прокурори США рекомендують високопоставленим чиновникам Міністерства юстиції порушити кримінальні справи проти Boeing після того, як зʼясувалося, що компанія порушила мирову угоду, повʼязану з двома авіакатастрофами. Мін’юст США має вирішити, чи висувати нові звинувачення до 7 липня.
Про це повідомили Reuters джерела.
Компанія вже більше пʼяти років страждає від проблем з літаками, включаючи дві катастрофи 737 Max зі смертельними наслідками у 2018 та 2019 роках, внаслідок яких загинуло 346 людей.
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Про рекомендації прокурорів, які ведуть цю справу, раніше не повідомлялося.
У травні офіційні особи встановили, що компанія порушила мирову угоду 2021 року, яка захищала Boeing від кримінального звинувачення після двох авіакатастроф зі смертельним наслідком за участю літаків 737 MAX у 2018 та 2019 роках.
Відповідно до угоди 2021 року Мінʼюст погодився не переслідувати Boeing за звинуваченнями у шахрайстві з Федеральним управлінням цивільної авіації за умови, що компанія перегляне свою практику дотримання вимог та надаватиме регулярні звіти. Компанія Boeing також погодилася виплатити $2,5 млрд для врегулювання справи.
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Раніше Boeing заявляла, що «дотримується умов» угоди, термін якої складає три роки і яка відома як угода про відстрочення судового переслідування. Цього місяця Boeing заявила Міністерству юстиції, що не згодна з його висновком про те, що компанія порушила угоду.
Джерела повідомили, що внутрішні обговорення у Міністерстві юстиції продовжуються, і остаточних рішень про висунення звинувачень, ще не ухвалено. Джерела не уточнили, які кримінальні звинувачення розглядають представники Міністерства юстиції, але одне з джерел сказало, що вони можуть вийти за рамки первісного звинувачення у змові про шахрайство, яке було висунуте у 2021 році.
В якості альтернативи замість того, щоб переслідувати Boeing, Міністерство юстиції могло б продовжити угоду 2021 року на рік або запропонувати нові, суворіші умови.
За матеріалами:
Forbes.ua
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