Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 — Reuters — Finance.ua
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Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 — Reuters

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Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 — Reuters
Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 — Reuters
Компанія Boeing розслідує нову проблему якості свого літака 787 Dreamliner після того, як виявилось, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
За їх словами, остання з серії виробничих проблем, які стосуються американського літакобудівника, пов’язана з неправильним «затягуванням» на заводі Boeing понад 900 кріпильних елементів на літак — рівномірно розподілених між обома сторонами середньої частини корпусу літака.
Boeing підтвердив перевірки у відповідь на запит Reuters і заявив, що не бачить впливу на поставки.
«Наша команда 787 перевіряє кріплення в боковинах деяких літаків 787 Dreamliner, які не були доставлені, щоб переконатися, що вони відповідають нашим інженерним специфікаціям. Експлуатаційний флот може продовжувати безпечну роботу», — зазначили в компанії.
Натомість у заяві Федерального авіаційного управління США (FAA) сказано, що компанія Boeing виявила, що може мати «неправильно встановлені кріплення фюзеляжу на деяких літаках 787».
За матеріалами:
Економічна Правда
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