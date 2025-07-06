BMW відкликає понад 70 тис. електрокарів, які можуть втрачати потужність під час руху — Finance.ua
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BMW відкликає понад 70 тис. електрокарів, які можуть втрачати потужність під час руху

Технології&Авто
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BMW відкликає понад 70 тис. електрокарів, які можуть втрачати потужність під час руху
BMW відкликає понад 70 тис. електрокарів, які можуть втрачати потужність під час руху
BMW відкликає 70 852 електромобілі, оскільки програмне забезпечення їхнього електромотора може вимкнути високовольтну систему, підвищуючи ризик аварії. У звіті про відкликання зазначається, що ПЗ може «помилково виявляти стан подвійної ізоляції».
Про це розповідає Carscoops.
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Коли це стається, високовольтна система вимикається приблизно на 15−20 секунд після попереджувального повідомлення.
Це фактично змушує автомобіль рухатися накатом, але повідомляється, що рульове керування та гальмівна система продовжують працювати.
BMW дізналась про цю проблему у 2021 році та спочатку вважала, що дефект спричинює сміття, котре могло потрапити в електродвигуни та впливати на їхню роботу.
Однак на той час було дуже мало звернень від клієнтів, і це ускладнювало визначення причини проблеми.
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Після детального вивчення проблеми автовиробник з’ясував першоджерело дефекту й вже розробив нову версію програмного забезпечення. Власники зможуть оновити її вже починаючи з 5 серпня.
Загалом компанія отримала 43 гарантійні претензії, пов’язані з цією проблемою, яка призвела до втрати тяги на швидкостях понад 32 км/год. Даних про аварії чи травми, спричинених внаслідок проблеми немає.
За матеріалами:
Телеканал 24
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