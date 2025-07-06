BMW відкликає понад 70 тис. електрокарів, які можуть втрачати потужність під час руху — Finance.ua

BMW відкликає понад 70 тис. електрокарів, які можуть втрачати потужність під час руху
BMW відкликає 70 852 електромобілі, оскільки програмне забезпечення їхнього електромотора може вимкнути високовольтну систему, підвищуючи ризик аварії. У звіті про відкликання зазначається, що ПЗ може «помилково виявляти стан подвійної ізоляції».
Про це розповідає Carscoops.
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Коли це стається, високовольтна система вимикається приблизно на 15−20 секунд після попереджувального повідомлення.
Це фактично змушує автомобіль рухатися накатом, але повідомляється, що рульове керування та гальмівна система продовжують працювати.
BMW дізналась про цю проблему у 2021 році та спочатку вважала, що дефект спричинює сміття, котре могло потрапити в електродвигуни та впливати на їхню роботу.
Однак на той час було дуже мало звернень від клієнтів, і це ускладнювало визначення причини проблеми.
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Після детального вивчення проблеми автовиробник з’ясував першоджерело дефекту й вже розробив нову версію програмного забезпечення. Власники зможуть оновити її вже починаючи з 5 серпня.
Загалом компанія отримала 43 гарантійні претензії, пов’язані з цією проблемою, яка призвела до втрати тяги на швидкостях понад 32 км/год. Даних про аварії чи травми, спричинених внаслідок проблеми немає.
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