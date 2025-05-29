Ford відкликає понад мільйон авто: причини — Finance.ua
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Ford відкликає понад мільйон авто: причини

Технології&Авто
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Ford відкликає понад мільйон авто: причини
Ford відкликає понад мільйон авто: причини
Американський автовиробник Ford відкликає близько 1,1 мільйона автомобілів через несправність програмного забезпечення, яке відповідає за роботу камери заднього огляду. Через цю помилку зображення з камери може не з’являтися на екрані, передаватися із затримкою або «зависати» під час руху.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Національного управління з безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).
Дефект, виявлений інженерами Ford у деяких версіях ПЗ, призводить до того, що зображення з камери заднього огляду не передаються, передаються із затримкою або зависають під час передачі, що підвищує загрозу виникнення аварійних ситуацій.
Компанії відомо про один випадок, коли збій у роботі камери заднього виду призвів до аварії.

Які моделі потрапили під відкликання

Відкликання стосуватиметься широкого спектра автомобілів, випущених у період з 2021 до 2025 року, зокрема моделей Bronco, Edge, Escape, Corsair, Expedition, Transit, Mach-E, Lincoln Nautilus, Ranger, Mustang, Navigator і пікапів серій F-150-F-600.
На початку року NHTSA повідомляла Ford про надходження понад 30 скарг на проблеми з роботою камер в автомобілях Ford F-150 випуску 2021−2023 років.

Проблему усунуть оновленням ПЗ

Виправити недоліки планується пізніше в поточному році шляхом оновлення програмного забезпечення.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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