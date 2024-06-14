Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році — Finance.ua

Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році
Понад 7,8 млн перетинів кордону українцями зафіксувала Державна прикордонна служба за перші 4 місяці 2024 року. Це значно менше, ніж в аналогійний період минулого року.
Про це свідчить статистика Опендатабот.
Загалом громадяни стали виїжджати за кордон на 10% рідше.
Майже 69 тис. громадян — 1,5% від загальної кількості виїхавших — не повернулося в країну від початку року. У квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало — аж на 56 тисяч. Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року — тоді не повернулося 62 тисячі українців.
Читайте також: Українські біженці за кордоном: скільки та на що витрачають кошти
Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.
Варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.
Довідка Finance.ua:
- Міжнародний валютний фонд очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни.
- За прогнозами НБУ мігранти будуть повертатися в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільно через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.
- Згідно з опитуванням, частка українських біженців, які планують залишитися за кордоном, поступово збільшується. Півтора роки тому 50% мігрантів заявляли про намір повернутися в Україну, наразі цей показник складає 26%.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Поділитися новиною