Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році — Finance.ua
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Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році

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Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році
Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році
Понад 7,8 млн перетинів кордону українцями зафіксувала Державна прикордонна служба за перші 4 місяці 2024 року. Це значно менше, ніж в аналогійний період минулого року.
Про це свідчить статистика Опендатабот.
Загалом громадяни стали виїжджати за кордон на 10% рідше.
Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році
Майже 69 тис. громадян — 1,5% від загальної кількості виїхавших — не повернулося в країну від початку року. У квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало — аж на 56 тисяч. Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року — тоді не повернулося 62 тисячі українців.

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Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.
Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році
Варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни.
  • За прогнозами НБУ мігранти будуть повертатися в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільно через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.
  • Згідно з опитуванням, частка українських біженців, які планують залишитися за кордоном, поступово збільшується. Півтора роки тому 50% мігрантів заявляли про намір повернутися в Україну, наразі цей показник складає 26%.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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