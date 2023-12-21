Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року — Finance.ua

Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року Сьогодні 00:41 — Технології&Авто

Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року

Космічна компанія Blue Origin, створена засновником Amazon мільярдером Джеффом Безосом, 19 грудня успішно запустила суборбітальний корабель New Shepard.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Blue Origin успішно завершила 24-й політ New Shepard і 13-ту місію з корисним навантаженням зі стартового майданчика № 1 у Західному Техасі.

Під час польоту було доставлено 33 корисних вантажі від NASA, академічних кіл, дослідницьких інститутів та комерційних компаній, в результаті чого кількість корисних вантажів, доставлених на New Shepard, зросла до більш ніж 150.

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Клуб майбутнього, некомерційна організація Blue Origin, відправив 38 тис листівок в рамках своєї програми «Листівки в космос». Кожна листівка буде повернута її автору зі штампом «Відправлено в космос», — йдеться у повідомленні.

Ракету запустили об 11:41 за часом Східного узбережжя США (18:41 за Києвом) зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Горн на заході штату Техас.

Туристів на борту космічного корабля не було. Запуск ракети був запланований на 18 грудня, але його перенесли на добу через проблеми з наземною системою.

Це перший політ New Shepard після аварії у вересні 2022-го. Тоді в роботі ракети-носія виникла технічна проблема, через що сталося передчасне відстикування вантажної капсули.

У вересні Федеральне авіаційне управління США (FFA) завершило розслідування інциденту і наказало компанії внести понад 20 доопрацювань у конструкцію корабля. У заяві відомства йшлося про те, що безпосередньою причиною аварії стало «структурне руйнування сопла двигуна, спричинене вищою, ніж очікувалося, робочою температурою».

У травні цього року Blue Origin уклала з NASA контракт вартістю 3,4 млрд дол на розробку посадкового модуля для місії Artemis на Місяць. Контракт передбачає, що Blue Origin розробить посадковий модуль, який доставить астронавтів на поверхню Місяця, а також проведе випробування.

Модуль буде використовуватися спочатку в демонстраційному польоті до Місяця без астронавтів, а потім у пілотованій місії Artemis V, запланованій на 2029 рік. За умовами контракту Blue Origin отримає 3,4 млрд дол, а проєкт оцінюють у понад 7 млрд дол, іншу частину цієї суми компанія покриє сама.

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