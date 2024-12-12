Bloomberg: НАТО може підвищити оборонні витрати до 3% ВВП — Finance.ua
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Bloomberg: НАТО може підвищити оборонні витрати до 3% ВВП

Світ
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Bloomberg: НАТО може підвищити оборонні витрати до 3% ВВП
Bloomberg: НАТО може підвищити оборонні витрати до 3% ВВП
Північноатлантичний альянс хоче встановити конкретні цілі стосовно виробництва зброї та військової техніки. Це може вимагати підвищення витрат НАТО на оборону до 3% від ВВП.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
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Співрозмовники видання кажуть, що ці зміни можуть впровадити вже з 2025 року. Пріоритетами стануть посилення протиповітряної оборони, ядерного потенціалу, а також розвиток наступального озброєння.
Союзники хочуть узгодити напрямки виробництва до саміту НАТО в Гаазі в червні 2025 року. Однак це може бути складно, вважають посадовці. Ймовірно, міністри оборони країн обговорюватимуть план на зустрічі в лютому.
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Наразі Альянс просить союзні держави витрачати 2% ВВП на оборону. Як кажуть співрозмовники Bloomberg, нові цілі можуть збільшити цей показник до 3%.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово наголошував на необхідності збільшення інвестицій у військово-промислову базу Альянсу. На його думку, Європа перебуває в хиткій позиції, поки залежить від США. Це особливо актуально після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, адже він схиляється до політики ізоляції Штатів, пише видання.
За матеріалами:
theБабель
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