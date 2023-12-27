Блокування податкових накладних: НАЗК виявило п’ять корупційних ризиків — Finance.ua

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Блокування податкових накладних: НАЗК виявило п’ять корупційних ризиків

Казна та Політика
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Блокування податкових накладних: НАЗК виявило п’ять корупційних ризиків
Блокування податкових накладних: НАЗК виявило п’ять корупційних ризиків
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило п’ять корупційних ризиків у процедурі зупинення/відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зазначається, що НАЗК провело активну комунікацію та взаємодію з представниками громадських організацій та бізнес-спільнотою.
За результатами роботи ідентифіковано такі корупційні ризики:
  • непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/ розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) на користь «ручного режиму» регулювання;
  • необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
  • неврахування таблиць даних платника ПДВ;
  • невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
  • наявність корупціогенних факторів у роботі комісій податкових органів регіонального рівня після зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.
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«Попри неодноразові нормативні зміни до профільного законодавства наразі, за твердженнями бізнесу, проблема блокування податкових накладних є вкрай гострою, перешкоджає здійсненню поточної діяльності підприємств, залишаючи при цьому можливості корупційних практик з боку податківців», — зазначили в НАЗК.
Нагадаємо, бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію. 52% експертів оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і тільки 8% - що він сприяв розвитку їхнього бізнесу.
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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