Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому — Finance.ua

Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому Сьогодні 20:42 — Світ

Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому

Через протести польських перевізників на кордоні в Україні застрягли тисячі вантажівок продуктів, призначених для ЄС. Ця блокада особливо загрожує автомобільній промисловості Німеччини.

Про це пише Bild.

Як кажуть у галузевих колах, постраждають цілі ланцюжки постачання, наприклад, електричних кабелів.

Автомобільна галузь вже мала серйозні проблеми на початку загарбницької війни росії проти України. Багато постачальників виробляють свої кабельні джгути в Україні. Раптове вузьке місце навіть змусило виробників автомобілів припинити виробництво.

«Через блокаду компаніям автомобільної промисловості важко постачати своїм клієнтам у Німеччині та інших країнах ЄС компоненти вчасно», — сказали виданню в українському МЗС.

У міністерстві також зазначили, що блокада прикордонних переходів «зачіпає майже всі групи товарів, у тому числі паливо, яке є життєво необхідним для захисту нашої країни від російської агресії».

Серйозне звинувачення, тому що польські далекобійники запевняли, що завжди пропускатимуть військовий транспорт, зазначає Bild.

Водночас зазначається, що дефіциту в харчовому секторі поки що нема.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребенне».

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

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Асоціація «Укравтопром» із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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