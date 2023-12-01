Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому — Finance.ua
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Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому

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Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому
Блокада польсько-українського кордону загрожує німецькому автопрому
Через протести польських перевізників на кордоні в Україні застрягли тисячі вантажівок продуктів, призначених для ЄС. Ця блокада особливо загрожує автомобільній промисловості Німеччини.
Про це пише Bild.
Як кажуть у галузевих колах, постраждають цілі ланцюжки постачання, наприклад, електричних кабелів.
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Автомобільна галузь вже мала серйозні проблеми на початку загарбницької війни росії проти України. Багато постачальників виробляють свої кабельні джгути в Україні. Раптове вузьке місце навіть змусило виробників автомобілів припинити виробництво.
«Через блокаду компаніям автомобільної промисловості важко постачати своїм клієнтам у Німеччині та інших країнах ЄС компоненти вчасно», — сказали виданню в українському МЗС.
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У міністерстві також зазначили, що блокада прикордонних переходів «зачіпає майже всі групи товарів, у тому числі паливо, яке є життєво необхідним для захисту нашої країни від російської агресії».
Серйозне звинувачення, тому що польські далекобійники запевняли, що завжди пропускатимуть військовий транспорт, зазначає Bild.
Водночас зазначається, що дефіциту в харчовому секторі поки що нема.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребенне».
Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.
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Асоціація «Укравтопром» із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Блокада кордону зі сторони Польщі 🌿

За матеріалами:
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