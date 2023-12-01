У Зеленського розповіли, як впливає блокада українсько-польського кордону на постачання зброї — Finance.ua
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У Зеленського розповіли, як впливає блокада українсько-польського кордону на постачання зброї

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У Зеленського розповіли, як впливає блокада українсько-польського кордону на постачання зброї
У Зеленського розповіли, як впливає блокада українсько-польського кордону на постачання зброї
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, чи впливають протести перевізників на українсько-польському кордоні на постачання зброї в нашу державу.
«Ні, на постачання зброї ніяк не впливає. Це все йде в межах абсолютної чіткої стратегії Польської Республіки на допомогу Україні військово. Блокуються інші вантажі, комерційні вантажі, зрозуміло, що це погана ситуація», — розповів Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.
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За його словами, військова допомога надалі постачається за попередніми домовленостями з українськими партнерами через транзитну територію Польщі.
На думку Подоляка, блокування кордону дійсно є відголосом запеклої політичної боротьби на парламентських виборах Польщі.
«Потрібно дочекатися, коли поляки остаточно сформують коаліційний уряд, імовірно, на чолі з Дональдом Туском. Оскільки тимчасовий уряд, який очолює Матеуш Моравецький, не активно працює по деблокаді й навряд чи розв’язуватиме проблему», — додав він.
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Нагадаємо, 29 листопада 2023 року міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур зустрівся з перевізниками, які беруть участь в блокаді польсько-українського кордону.
«Зустріч пройшла дуже добре. Хочу подякувати представникам індустрії за участь і жваву дискусію. Дякуємо також за вашу гнучкість у переговорах», — наводить слова міністра прес-служба Міністерства інфраструктури Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що систему дозволів для українських перевізників необхідно відновити, оскільки вона «добре працювала».

Блокада кордону зі сторони Польщі 🚚

За матеріалами:
УНІАН
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