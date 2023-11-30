Де можна відстежувати черги на кордоні онлайн: корисні ресурси — Finance.ua

Де можна відстежувати черги на кордоні онлайн: корисні ресурси Вчора 15:12 — Особисті фінанси

Де можна відстежувати черги на кордоні онлайн: корисні ресурси

Українці, які їдуть за кордон, нерідко стикаються із чергами у пунктах пропуску. У період новорічно-різдвяних свят очікується збільшення пасажиропотоку, тому варто вивчати ситуацію на КПП.

На яких ресурсах можна знайти інформацію про черги на кордоні та завантаженість пунктів пропуску, розповідає proukrainu.blesk.cz

«Увесь період воєнного стану більше 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менша. Ми публікуємо інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажені пункти», — говорив ранше у коментарі РБК-Україні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, на новорічно-різдвяний період прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку.

«Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде так тривало, як влітку», — зазначив він.

Ресурси, на яких можна відстежувати стан черг на пунктах пропуску:

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