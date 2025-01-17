Благодійна пенсія: як зробити внесок для ВПО — Finance.ua

Благодійна пенсія: як зробити внесок для ВПО
В Пенсійному Фонді розповіли, чи можна зробити благодійний внесок жінці ВПО, якщо вона отримує пенсію по інвалідності.
Зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву на користь пенсіонера можливо незалежно від виду, розміру та часу призначення йому пенсії.
У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви, тобто пожертви визначеному одержувачу, 70% суми спрямовується на виплату самому пенсіонеру, решта (30% суми пожертви) використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсії.
Що треба зробити
Для здійснення благодійної пожертви меценат має скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua/ (без авторизації, без внесення особистих даних того сервісу, хто залишить платіж).
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