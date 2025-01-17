Благодійна пенсія: як зробити внесок для ВПО — Finance.ua

Благодійна пенсія: як зробити внесок для ВПО Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Благодійна пенсія: як зробити внесок для ВПО

В Пенсійному Фонді розповіли , чи можна зробити благодійний внесок жінці ВПО, якщо вона отримує пенсію по інвалідності.

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Зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву на користь пенсіонера можливо незалежно від виду, розміру та часу призначення йому пенсії.

У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви, тобто пожертви визначеному одержувачу, 70% суми спрямовується на виплату самому пенсіонеру, решта (30% суми пожертви) використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсії.

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Що треба зробити

Для здійснення благодійної пожертви меценат має скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua/ (без авторизації, без внесення особистих даних того сервісу, хто залишить платіж).

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