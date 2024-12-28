Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями — Finance.ua
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Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями

Особисті фінанси
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Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями
Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями
Учасники бойових дій з числа цивільних осіб, які на початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, проте не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримувати пенсії на рівні з військовослужбовцями. А родини загиблих Захисників і Захисниць України із числа добровольців матимуть можливість отримувати пенсії по втраті годувальника на рівні з родинами загиблих військовослужбовців.
Це передбачено законопроєктом 11 116, який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому.
Так, законопроєктом врегульовуються норми щодо соціальних гарантій, зокрема, пенсійного забезпечення, цивільним громадянам, які добровільно стали на захист України з 24 лютого по 25 березня 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях, проте не встигли вступити до лав ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів.

Кого стосується?

  • учасників бойових дій з числа цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни — призначаються пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби;
  • членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни — призначаються пенсії в разі втрати годувальника нарівні з членами сімей військовослужбовців строкової служби;
  • учасників бойових дій з числа цивільних осіб — призначаються дострокові пенсії за віком учасникам бойових дій.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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