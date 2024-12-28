Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями — Finance.ua

Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями

Учасники бойових дій з числа цивільних осіб, які на початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, проте не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримувати пенсії на рівні з військовослужбовцями. А родини загиблих Захисників і Захисниць України із числа добровольців матимуть можливість отримувати пенсії по втраті годувальника на рівні з родинами загиблих військовослужбовців.

Це передбачено законопроєктом 11 116 , який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому.

Так, законопроєктом врегульовуються норми щодо соціальних гарантій, зокрема, пенсійного забезпечення, цивільним громадянам, які добровільно стали на захист України з 24 лютого по 25 березня 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях, проте не встигли вступити до лав ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів.

Кого стосується?

учасників бойових дій з числа цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни — призначаються пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби;

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни — призначаються пенсії в разі втрати годувальника нарівні з членами сімей військовослужбовців строкової служби;

учасників бойових дій з числа цивільних осіб — призначаються дострокові пенсії за віком учасникам бойових дій.

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