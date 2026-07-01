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BlaBlaCar запускає сервіс ще в 20 країнах світу

Фондовий ринок
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BlaBlaCar запускає сервіс ще в 20 країнах світу
BlaBlaCar запускає сервіс ще в 20 країнах світу
Компанія BlaBlaCar оголосила про розширення діяльності на 20 нових ринків у Європі, Латинській Америці, Південно-Східній Азії та Північній Африці. Після запуску глобальна присутність платформи охоплюватиме 41 країну.
Про це пише Dev.ua.
У компанії зазначають, що реалізувати масштабне розширення вдалося завдяки використанню штучного інтелекту для прискорення локалізації сервісу та масштабування операційної діяльності.
Розширення платформи відбувається на тлі зростання цін на пальне, що сприяє популярності сервісів спільних поїздок.
За даними компанії, лише з березня до травня 2026 року до платформи у світі приєдналися понад 600 тис. нових водіїв.

Вихід на нові ринки

У Європі BlaBlaCar виходить на ринки Молдови, Болгарії, Греції, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії.
Після десятиліття роботи в Бразилії, яка наразі є другим за величиною ринком BlaBlaCar у світі (25 млн пасажирів у 2025 р.), компанія розширює присутність у країнах Латинської Америки: Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Еквадорі, Парагваї, Перу та Уругваї.
У Південно-Східній Азії BlaBlaCar починає роботу в Індонезії, Малайзії, Філіппінах, Таїланді та В’єтнамі. Регіон має значний потенціал для розвитку через високий попит на доступні міжміські перевезення.
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Компанія вперше розпочинає діяльність на африканському континенті, стартуючи з Марокко. Це розширення ґрунтується на географічній близькості та схожих моделях подорожей, які вже сформувалися на французькому та іспанському ринках.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку BlaBlaCar з’явилися нові інструменти для організації поїздок. Користувачі отримали можливість узгоджувати додаткові зупинки або зміну маршруту за доплату, а водії — публікувати однакові поїздки одразу на кілька дат.
За матеріалами:
dev.ua
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