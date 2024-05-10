Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility — Finance.ua

Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Український бізнес для залучення інвестицій невдовзі зможе скористатися інструментом Ukraine Investment Framework, компаніям та муніципалітетам вже зараз варто готувати заявки.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба міністерства.

За її словами, це компонента Ukraine Facility, обсягом 9,3 млрд євро, яка сприятиме залученню приватного сектору до розвитку української економіки, зокрема відкриє додаткові можливості для міст і громад. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки.

«Для того, щоб використати на максимум можливості цього інструменту, ми закликаємо компанії, муніципалітети вже зараз готувати заявки. Розуміємо, що не завжди і не усі мають експертну спроможність робити це на необхідному рівні, тому Міністерство економіки готове надавати необхідну допомогу. Працюємо з донорами та інвесторами над залученням фінансування на експертні команди, які допомагатимуть готувати інвестиційні проекти», — зазначила Свириденко.

Зі слів віцепрем'єрки, остаточно затверджений План для Ukraine Facility буде «уже за кілька днів».

У Плані Ukraine Facility також передбачені інвестиційні індикатори для посилення спроможності громад. На це закладено 1,05 млрд євро на наступні 4 роки. Перший з них стосується покращення доступу до безпечної та якісної освіти. Наступний — зміцнення сфери охорони здоров’я. Третій напрямок — розбудова та відновлення соціальної інфраструктури.

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Також в рамках Плану для Ukraine Facility регіони отримають кошти на зміцнення енергетичної інфраструктури, зокрема підвищення енергоефективності. П’ятий напрямок — будівництво та відновлення об'єктів транспортної інфраструктури.

Усі ці регіональні проєкти ініціюватиме регіональна влада в межах звичайної бюджетної процедури, вказали у міністерстві.

Також Свириденко нагадала, що для підтримки виробників по всій країні нещодавно було запущено політику «Зроблено в Україні». Це інструменти підтримки від доступних кредитів та грантів до програм компенсацій, на які у державному бюджеті на цей рік закладено майже 45 мільярдів гривень. Як місцеві органи влади, так і міжнародні партнери можуть доєднуватися до співфінансування чи дофінансування цих інструментів.

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