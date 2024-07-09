Бізнесмени з рф отримали понад 11 мільярдів доларів дивідендів через бум військової економіки — Finance.ua

Бізнесмени з рф отримали понад 11 мільярдів доларів дивідендів через бум військової економіки Сьогодні 19:30 — Світ

Щонайменше дюжина російських бізнесменів отримала понад 1 трлн руб. (11,3 млрд дол.) за 2023 рік і в першому кварталі 2024 року у вигляді дивідендів.

Про це повідомляє Bloomberg.

російські магнати отримали 11, 3 мільярди доларів у вигляді дивідендів, оскільки їхні компанії відновили чи збільшили виплати на тлі адаптації економіки рф до санкцій.

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Повідомляється, що багато хто цих магнатів тісно повʼязаний з президентом володимиром путіним, лише деякі — потрапили під санкції через війну, яка триває вже третій рік.

Вагіт Алекперов, ключовий акціонер і колишній президент нафтового гіганта ПАТ «Лукойл», очолив список з дивідендами в розмірі близько 186 млрд руб. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але досі уникав санкцій США та Євросоюзу.

Мільярдери Олексій Мордашов з ПАТ «Сєвєрсталь» та Володимир Лісін з ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» виявилися наступними зі 148 млрд руб. і 121 млрд руб. дивідендного доходу відповідно. Мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, тоді як Лісін не перебуває під серйозними обмеженнями.

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Водночас зазначається, що мільярдери зіткнулися з проблемою, куди інвестувати свої дивіденди після того, як санкції змусили багатьох звернутися до внутрішнього ринку. У травні приватні інвестори вклали на Московській біржі 116,3 млрд руб, що є рекордним місячним показником у 2024 році.

В повідомленні додають, що Інвестиції в російську промисловість зросли на 14,5% у річному вирахуванні в першому кварталі до рекордних майже 6 трлн руб. Проте внутрішні можливості обмежені.

Багато державних корпорацій, таких як ПАТ «Газпром нафта» та найбільший російський банк ПАТ «Сбербанк», ніколи не припиняли виплачувати дивіденди, отримуючи рекордний прибуток під час війни. Минулого місяця акціонери Сбербанку затвердили рекордні 752 млрд руб дивідендів за 2023 рік.

Економічна Правда За матеріалами:

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