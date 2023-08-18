Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині — Finance.ua

Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині Сьогодні 10:14 — Кримінал

Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині

Поліція викрила підприємця на завищенні вартості робіт з ремонту доріг у Київській області, що спричинило зайве витрачання з бюджету 6,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Київ спільно зі слідчими ГУНП у м. Києві, організував злочинну діяльність власник та директор приватного підприємства, що спеціалізується на будівництві доріг та автострад. Так, комунальне підприємство уклало договір із приватною фірмою щодо виконання поточних ремонтних робіт ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення на Київщині.

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Під час проведення запланованих робіт 64-річний власник та директор підрядної організації вносив до офіційної документації недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їхньої якості. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 6,3 млн грн. Даний факт підтвердила проведена експертиза.

16 серпня на підставі зібраних доказів посадовій особі підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання директору підприємства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють причетність до оборудки інших осіб.

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