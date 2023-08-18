Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині

Кримінал
48
Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині
Бізнесмена викрили на розкраданні 6 мільйонів гривень на ремонті доріг на Київщині
Поліція викрила підприємця на завищенні вартості робіт з ремонту доріг у Київській області, що спричинило зайве витрачання з бюджету 6,3 мільйона гривень.
Про це повідомляє Національна поліція.
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Київ спільно зі слідчими ГУНП у м. Києві, організував злочинну діяльність власник та директор приватного підприємства, що спеціалізується на будівництві доріг та автострад. Так, комунальне підприємство уклало договір із приватною фірмою щодо виконання поточних ремонтних робіт ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення на Київщині.
Читайте також
Під час проведення запланованих робіт 64-річний власник та директор підрядної організації вносив до офіційної документації недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їхньої якості. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 6,3 млн грн. Даний факт підтвердила проведена експертиза.
16 серпня на підставі зібраних доказів посадовій особі підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Читайте також
За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання директору підприємства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють причетність до оборудки інших осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.