До України намагалися завезти 200 контрабандних iPhone на 7 млн грн — Finance.ua

До України намагалися завезти 200 контрабандних iPhone на 7 млн грн Сьогодні 18:00 — Кримінал

До України намагалися завезти 200 контрабандних iPhone на 7 млн грн, Фото: customs.gov.ua

Львівські митники під час огляду рейсового автобуса на кордоні з Польщею виявили схованку з технікою Apple на 7 млн ​​грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

«16 серпня, близько 03:00, у пункт пропуску „Грушів — Будомєж“ прибув рейсовий автобус із Польщі. Розрахувавши ризики, посадові особи Львівської митниці направили транспортний засіб на поглиблений огляд», — сказано в повідомленні.

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У результаті, представники митниці спільно з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах автобусу техніку Apple.

Після підрахунку було складено адмінпротокол щодо 200 виявлених одиниць техніки — нових Apple iPhone 13−14. Орієнтовна вартість знахідки — 7 млн грн.

Відповідальність за приховування товару від митного контролю регулюється ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил — з конфіскацією цих товарів.

Товар вилучено. Невдовзі справу розглядатимуть в суді.

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