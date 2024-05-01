Бізнес заявив про нові проблеми з експортом — Finance.ua

Бізнес заявив про нові проблеми з експортом Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Експорт тріски технологічної як поворотних відходів наразі є фактично заблокованим через відсутність необхідного технічного рішення.

Про це повідомляють експерти Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації.

«Для експорту деревообробної продукції компанії мають отримати сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів виключно в електронній формі, згідно з вимогами Постанови Кабміну № 483 від 12 травня 2023 року», — йдеться в заяві.

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Як наголошують в ЄБА, ця ж постанова зобов’язувала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерство цифрової трансформації України до 17 грудня 2023 року забезпечити можливість видачі лісорубного квитка та сертифіката в електронній формі. За інформацією від компаній-членів Асоціації, досі така технічна можливість не була реалізована у повному обсязі - для всіх видів продукції.

«До прикладу, у лютому 2024 року бізнес звернувся до Єдиної екологічної платформи ЕкоСистема із запитом щодо технічної можливості отримання сертифікату походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів на тріску технологічну як поворотні відходи, однак натомість була отримана відповідь, що така можливість не передбачена. На жаль, ця проблема не вирішена», — йдеться в заяві.

Як зазначаються в ЄБА, відсутність технічної можливості отримання сертифікатів для відходів пиломатеріалів та супутньої продукції, зокрема тріски технологічної як поворотних відходів, унеможливлює її експорт. Враховуючи значні обсяги виробництва тріски, обмежений попит на цей продукт на вітчизняному ринку та потребу економіки України у валютних надходженнях, така ситуація негативно впливає як на експортерів, так і на економіку України в цілому.

«Для деревообробного бізнесу важливо реалізувати технічну можливість видачі сертифікатів в електронній формі, зокрема для тріски технологічної як поворотних відходів. Для цього Асоціація звернулась до згаданих міністерств із проханням оперативно доопрацювати Єдину екологічну платформу ЕкоСистема», — наголосили в ЄБА.

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