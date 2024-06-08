Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності у травні — Finance.ua

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності у травні Сьогодні 11:09

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності у травні

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.

Про це повідомили у Національному банку України з посиланням на індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

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Згідно з повідомленням, у травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.

Що вплинуло на настрої підприємств:

посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об'єктів;

дефіцит електроенергії;



зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;



слабкий інвестиційний попит;



погіршення курсових очікувань;



значний дефіцит кваліфікованих кадрів;



невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.



У НБУ зазначають, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 (у квітні - 51.7).

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Також підприємства торгівлі погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс — 47.7 (у квітні - 51.8).

«Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс — 49.8 (у квітні - 53.4)», — йдеться в повідомленні.

Підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, збільшення логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 (у квітні - 53.1).

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Більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

«Ситуація на ринку праці залишається непростою. Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше — у сфері послуг», — повідомили в НБУ.

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