Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності у травні — Finance.ua

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності у травні
Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.
Про це повідомили у Національному банку України з посиланням на індекс очікувань ділової активності (ІОДА).
Згідно з повідомленням, у травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.
Що вплинуло на настрої підприємств:
- посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об'єктів;
- дефіцит електроенергії;
- зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;
- слабкий інвестиційний попит;
- погіршення курсових очікувань;
- значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
- невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.
У НБУ зазначають, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 (у квітні - 51.7).
Також підприємства торгівлі погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс — 47.7 (у квітні - 51.8).
«Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс — 49.8 (у квітні - 53.4)», — йдеться в повідомленні.
Підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, збільшення логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 (у квітні - 53.1).
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