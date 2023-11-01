Бізнес погіршив оцінку результатів своєї діяльності — Finance.ua

Бізнес погіршив оцінку результатів своєї діяльності Сьогодні 16:04

Бізнес погіршив оцінку результатів своєї діяльності

Бізнес погіршив оцінку результатів своєї діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року

«Збереження значних безпекових ризиків, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримували економічну активність підприємств та зумовили погіршення оцінок. У жовтні 2023 року ІОДА становив 49.6 порівняно з 50.1 у вересні, знизившись нижче нейтрального рівня (50 пунктів)», — повідомляє Нацбанк.

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Більшість опитаних підприємств очікували на здорожчання власної продукції / послуг на тлі зростання цін на сировину та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості погіршилися. Респонденти всіх видів економічної діяльності прогнозували скорочення загальної чисельності працівників.

Інфографіка: НБУ

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів.

Восьмий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у жовтні становив 53.0 порівняно з 53.3 у вересні.

Торговельні компанії очікували на подальше збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу та поліпшили оцінки щодо запасів / залишків цих товарів.

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На тлі посилення прогнозів щодо здорожчання закупівельних цін респонденти очікували вищих темпів зростання вартості товарів, закуплених для продажу, а також були налаштовані на подальше зменшення торговельної маржі.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль не прогнозують змін своєї ділової активності, незважаючи на оптимізацію виробничих / логістичних ланцюгів та сповільнення інфляції. Секторальний індекс у жовтні не змінився порівняно з вереснем і становив 50.0.

Респонденти, як і раніше, були позитивно налаштовані щодо обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, а також щодо запасів сировини та матеріалів, натомість очікували зменшення обсягів нових експортних замовлень на продукцію.

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Послабилися негативні оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва, оцінки щодо залишків готової продукції залишаються песимістичними.

Підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок у жовтні очікували погіршення результатів своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності, звуження інвестиційного попиту та браку кваліфікованих кадрів. Секторальний індекс становив 44.8 (у вересні - 50.6).

Респонденти вперше з травня поточного року очікували зменшення обсягу будівництва, нових замовлень, обсягу закупівлі сировини та матеріалів, а також послабили позитивні очікування щодо зростання закупівлі послуг підрядників та вартості їх послуг.

Будівельники прогнозували суттєве зниження темпів здорожчання як власної продукції (послуг), так і закупівельних цін, крім того, посилили негативні оцінки щодо доступності підрядників.

Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре надали негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на подальше здорожчання пального, проблеми з логістикою та слабкий попит. Секторальний індекс становив 47.2 порівняно з 47.9 у вересні.

Респонденти зберегли негативні очікування щодо обсягу нових замовлень, та обсягу послуг у процесі виконання. Також, на відміну від попереднього місяця, вони прогнозували зменшення обсягу наданих послуг.

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