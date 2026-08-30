Світова економіка перевищить $150 трлн: хто буде серед лідерів у 2030 році Сьогодні 21:10

Долари, Фото: magnific

Очікується, що до 2030 року світова економіка перевищить 150 трильйонів доларів, причому значну частину зростання забезпечать країни Азії, що розвиваються.

Відповідну інфографіку на основі даних Міжнародного валютного фонду створив Visual Capitalist.

Які країни матимуть найбільші економіки

Найбільші національні економіки у 2030 році залишаться такими самими, як і у 2026-му.

Передбачається, що США лідируватимуть із ВВП у 37,7 трильйона дол., за ними перебуватиме Китай із ВВП у 26 трильйона дол.

Німеччина з великим відривом посідатиме третє місце — її показник становитиме 6,2 трильйона дол.

Очікується, що ці три економіки збільшать обсяг виробленої продукції більш ніж на 10 трильйонів дол. у період із 2026 до 2030 року, причому лідером за темпами зростання буде Китай.

Найбільші економіки у 2030 році, Інфографіка: Visual Capitalist

Боротьба за третє місце буде надзвичайно запеклою. Очікується, що ВВП Індії становитиме 6,173 трильйона дол. Таким чином, країна буквально дихатиме у спину «локомотива Європи».

Яку роль у світовій економіці відіграватиме Азія

Загалом до 2030 року країни Азії та Близького Сходу вироблятимуть економічної продукції на 55,7 трильйона дол., що становитиме понад третину світової економіки.

Японія буде наступною за розміром економікою регіону після Китаю та Індії — її ВВП становитиме 5 трильйонів дол. За нею йтимуть Південна Корея (2,3 трильйона дол.) та Індонезія (2,1 трильйона дол).

Японська економіка, яка тривалий час перебуває у стані стагнації, в останні десятиліття демонструє слабкі темпи зростання. Колись друга за величиною економіка світу, Японія поступилася Китаю у 2010 році, а Німеччині — у 2024 році.

Якою буде економіка Європи

Очікується, що економіка Європи обсягом 37 трильйонів дол. у 2030 році буде однією з найбільш збалансованих у світі за розподілом між країнами. Для порівняння, у Південній Америці на Бразилію припадає понад половину економіки континенту.

Передбачається, що сукупний номінальний ВВП країн-членів Європейського Союзу становитиме 26,5 трильйона дол. Лідерами будуть Німеччина, Франція та Італія.

Водночас Велика Британія залишатиметься найбільшою економікою континенту за межами ЄС. За нею знаходитиметься росія. Остання належить до небагатьох великих економік, для яких прогнозується скорочення у період із 2026 до 2030 року.

УНІАН За матеріалами:

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