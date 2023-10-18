Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу — Finance.ua
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Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу

Особисті фінанси
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Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу
Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу
Керівники українських підприємств очікують зростання споживачів у наступні 12 місяців на рівні 14,8%. Поліпшення інфляційних очікувань триває четвертий квартал поспіль.
Про це свідчить звіт «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за III квартал 2023 року.
При цьому II кварталі 2023 року бізнес очікував на інфляцію 15,7%, у I кварталі - 20,7%, у IV кварталі 2022 року 23,3%.
Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу
За даними опитування, воєнні дії - основний фактор, що і надалі впливатиме на зростання цін.
Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу
Квартальне опитування проводилося з 31 липня по 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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