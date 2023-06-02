Біженцям з України в Польщі часто не хочуть здавати житло — Finance.ua

Біженцям з України в Польщі часто не хочуть здавати житло
Непоодинокі випадки, коли біженцям з України в Польщі не хочуть здавати житло. Також інколи це роблять з порушенням прав, коли, наприклад, не складають письмові угоди про оренду, а потім залякують українців підвищенням плати.
Такими є висновки моніторингу Amnesty International, пише uamedia.eu.
Організація опублікувала звіт «Українцям не хочуть здавати в оренду житло. Житлова ситуація біженців з України в Польщі». Публікація стала результатом двомісячних спостережень.
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Моніторинг зафіксував неодноразові сигнали про небажання здавати в оренду квартири біженцям з України. Причиною називають поширену думку про неможливість виселити таких осіб, якщо вони будуть неспроможні заплатити за оренду. Однак експерти організації спростовують це стереотипне уявлення.
«Що стосується платної оренди, то правила для біженців з України такі ж, як і в у випадку польських орендарів. При укладенні договору оренди виселяти людину, яка сама виховує дитину, вагітну або людину з інвалідністю є порушенням умов договору оренди житлового приміщення», — йдеться у звіті.
Через це у власників житла може бути переконання, що біженці з України (в основному матері з дітьми) не можуть бути виселені.
Також є випадки зловживання зі сторони власників житла під час здачі його українцям.
«Дуже часто немає письмових договорів, є тільки усні договори, і дуже часто вони є відкритим порушенням закону зі сторони власників, які заходять у ці квартири, коли не повинні заходити, залякують українців, щоб вони виселялися, або підвищувати орендну плату протягом місяця», — стверджують автори звіту.
Вони нагадують, що в четвертому кварталі 2022 року ціни на оренду квартир у Варшаві зросли на 18% порівняно з попереднім роком. Але найбільше подорожчання зафіксовано у Кракові та в Лодзі - 19%.
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