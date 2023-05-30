Президент Польщі підписав закон про продовження перебування українських біженців — Finance.ua

Президент Польщі підписав закон про продовження перебування українських біженців
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про продовження легального перебування біженців із України.
Про це повідомляється на сайті президента Польщі.
Легальне перебування продовжується до 31 серпня 2024 року, а для тих, хто навчається або складає іспити — до 30 вересня 2024 року. Останнє також поширюється на батьків або опікунів зазначених осіб, якщо вони неповнолітні.
Довідка Finance.ua:
У 2022 році громадянство Польщі отримали близько 10 000 осіб, у 2021 році ця цифра була ще меншою — 7,5 тисяч. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita. Серед лідерів, кому президент Польщі надав громадянство:
- українці — 5 200;
- білоруси — 2 985;
- росіяни — 405.
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