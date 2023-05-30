Президент Польщі підписав закон про продовження перебування українських біженців — Finance.ua

Президент Польщі підписав закон про продовження перебування українських біженців Сьогодні 16:45

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про продовження легального перебування біженців із України.

Про це повідомляється на сайті президента Польщі.

Легальне перебування продовжується до 31 серпня 2024 року, а для тих, хто навчається або складає іспити — до 30 вересня 2024 року. Останнє також поширюється на батьків або опікунів зазначених осіб, якщо вони неповнолітні.

Довідка Finance.ua:

У 2022 році громадянство Польщі отримали близько 10 000 осіб, у 2021 році ця цифра була ще меншою — 7,5 тисяч. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita. Серед лідерів, кому президент Польщі надав громадянство:

українці — 5 200;

білоруси — 2 985;

росіяни — 405.

uamedia За матеріалами:

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