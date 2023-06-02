Значне зростання: наскільки подорожчала комуналка в Польщі за рік — Finance.ua

Значне зростання: наскільки подорожчала комуналка в Польщі за рік
За останній рік у Польщі значно зросла вартість утримання квартир і будинків. Комунальні послуги також відчутно подорожчали, пише yavp.pl
Ціни на утримання житла та комуналка у Польщі постійно ростуть протягом року. Зараз вартість житлових послуг фіксується на найвищому рівні. То наскільки підскочили ціни на комірне в Польщі і що здорожчало найбільше — читайте далі.
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Головне управління статистики Польщі проаналізувало дані за 2023 рік і порівняло їх з аналогічним періодом 2022 року. Вийшло, що за перший квартал 2023 року вартість утримання квартир та будинків зросла в середньому аж на 21,3%.
Що подорожчало найбільше
Давайте подивимось на всі показники детальніше. Далі вказаний відсоток зростання ціни на послугу за рік:
- оплата власникам/утримувачам будинку (czynsz) — зростання на 17,6%;
- водопостачання — зростання на 4,8%;
- вивезення сміття — зростання на 8,2%;
- водовідведення — зростання на 9,9%;
- електропостачання — зростання на 22,6%;
- газопостачання — зростання на 18,5%;
- теплопостачання — зростання на 39%.
Яка середня комуналка в Польщі
Система оплати комунальних послуг в Польщі сильно відрізняється від української. У державі немає ЖКГ, тому мешканці багатоквартирних будинків або створюють спільноти, або організують кооперативи. Тарифи можуть дуже сильно відрізнятися, залежно від того, у чиїй власності житло — комунальній чи приватній. У деяких містах (як у Варшаві) популярніша фіксована оплата, а в деяких (як у Кракові) — лічильники.
Вартість комунальних послуг у Польщі в середньому становить близько 400 — 650 злотих за двокімнатну квартиру. Будинки з газовим опаленням взимку можуть потягнути до понад 850 злотих на місяць.
Що таке «чинш»
У країні існує поняття «czynsz» — фіксовані платежі, які потрібно сплачувати щомісяця. Це плата за послуги, на які не встановлено лічильник. Розмір таких платежів може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста. У середньому сума за адмінпослуги становить до 250 злотих на місяць.
Важливо! Часто в оголошеннях про оренду житла вказують вартість без «чиншу». Це створює ілюзію вигідної ціни. Тому при виборі оселі перевіряйте, чи «чинш» входить до вказаної вартості.
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