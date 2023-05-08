Біженці витрачають $1 млрд на місяць з українських карток — Finance.ua

Біженці витрачають $1 млрд на місяць з українських карток Сьогодні 16:04 — Фінтех і Картки

Біженці витрачають $1 млрд на місяць з українських карток

Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Як повідомили у Національному банку України, зняття коштів з банківських карток за кордоном зменшилося на 7,4% — до $1,68 млрд, тоді як витрати у торговельній мережі — на 2,7%, до $1,78 млрд.

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Водночас перекази на картки та операції в АТМ та ПТКС з українських карток за кордоном залишилися на низькому рівні — $0,02 млрд.

Загалом обсяги готівки поза банками у першому кварталі 2023 року збільшилися до $3,2 млрд.

В оновленому Інфляційному звіті Нацбанк вказує, що витрати біженців зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею «подорожі», у тому числі за рахунок зняття готівкової валюти з карт за кордоном.

«Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями „подорожі“ та „готівка поза банками“ залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею „подорожі“, так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками», — очікує НБУ.

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Посилаючись на оцінки ООН, Нацбанк зазначає, що в першому кварталі 2023 року тривало збільшення кількості мігрантів за межами України: виїхало на 0,6 млн українців більше, ніж повернулося. Загальна кількість українців, що залишаються в Європі, на кінець кварталу склала 8,6 млн осіб, з яких 5 млн мають статус тимчасового захисту у ЄС.

НБУ прогнозує за підсумками 2023 року чистий притік населення в Україну 0,1 млн, а наступного — на 0,6 млн.

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За його даними, максимальні витрати за картами українських банків за кордоном були зафіксовані в другому кварталі минулого року — $4,88 млрд, після чого вони стабілізувалися на рівні близько $3,5-3,7 млрд на квартал.

У «доковідному» першому кварталі 2019 року вони становили $0,54 млрд, у четвертому кварталі довоєнного 2021 року — $0,75 млрд.

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