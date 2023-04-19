Середній чек українців в інтернеті: в UPC назвали суму — Finance.ua

Середній чек українців в інтернеті: в UPC назвали суму Сьогодні 13:31 — Фінтех і Картки

Середній чек українців в інтернеті: в UPC назвали суму

Найпопулярнішим видом безготівкових платежів серед українців залишається оплата у POS-терміналах. Середня сума чеку становть 564 грн.

Про це свідчать дані Українського Процесiнгового Центру.

«За перший квартал 2023 року, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, загальна кількість трансакцій за картками зменшилась на 2,0%, а грошові об’єми збільшилися на 6,5%», — сказано в повідомленні.

За перший квартал 2023 року відмічається незначне зменшення активності держателів карток, а обсяги операцій демонструють збільшення. Наразі держателі карток більше витрачають на товари і послуги, ніж рік тому, та менше знімають готівку у АТМ.

Оплати в POS-терміналах

Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів, при цьому середня сума чеку за рік збільшилась на 20% до 564 грн.

Загальна кількість покупок майже не змінилась (+2%), але витрати держателів карток зросли на 22,2%.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась на 36,9%. Обсяги АТМ-транзакцій за рік майже не змінились. Українці рідше знімали готівку в банкоматах — раз на місяць, але суми зняття значно збільшились, додавши 59% до 4 029 грн на транзакцію.

Розрахунки в Інтернеті

Кількість оплат в інтернеті збільшилася на 1,3%, а їх обсяги на 12,3%. Середня сума чеку дорівнювала 1 681 грн., що на 11,0% більше ніж минулого року.

Найбільше держателі карток витратили на оплату комунальних послуг, поповнювали мобільні телефони, купували продукти, оплачували логістичні послуги, купували квитки (авіа, залізничні). Значно менше, у порівнянні з 2022 роком, витрачали на рекламні послуги (-54%) та на автозаправних станціях (-33%).

Перекази з картки на картку

Сервіс p2p-переказів продемонстрував найбільше зростання у 1 кварталі 2023 року. Адже кількість таких переказів збільшилася на 24,6%, а грошові обсяги додали 16,4%. Середня сума операції дорівнювала 2 275 грн.

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