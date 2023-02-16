Bitcoin зріс на 11% до максимуму з серпня: причина — Finance.ua
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Bitcoin зріс на 11% до максимуму з серпня: причина

Криптовалюта
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В ніч з середи на четвер криптовалюта Bitcoin зросла в ціні на 11,2% та наблизилася до позначки у 25 тисяч доларів, що є максимумом у котируваннях з серпня.
Про це йдеться у даних Coindesk.
Так, на 09:10 котирування сягнули позначки у 24 537 доларів, а вночі сягали максимальних значень у 24 898 доларів. Менші за обсягом криптовалютні активи на кшталт Ether та Cardano також зросли.
Як пише Bloomberg, на початку тижня криптоактиви зазнали значного падіння через заборону на певні криптовалюти в США, а також через рішення нью-йоркського регулятора припинити емісію BUSD, третього за величиною стейблкоіна.
Але згодом криптоактиви продовжили відновлення після минулорічного розгрому, зокрема Bitcoin зріс майже на 50% з початку року. Це свідчить про те, що інвестори позбуваються побоювань щодо посилення регуляторного тиску з боку США.
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Крім того, ціни на криптовалюти зростають разом із зростанням світових ринків на тлі дедалі більшої впевненості у тому, що підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи може вгамувати інфляцію, не доводячи США до рецесії.
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Ризик для оптимістичних настроїв інвесторів полягає в тому, що вони занадто спокійно ставляться до того, наскільки високими мають бути ставки, а відтак тривале посилення монетарної політики може знизити попит на низку різноманітних активів.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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