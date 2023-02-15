Dogecoin подорожчала на тлі твітів Ілона Маска — Finance.ua

Dogecoin подорожчала на тлі твітів Ілона Маска
Ціна мем-криптовалюти Dogecoin (DOGE) відреагувала зростанням до позначок вище ніж $0,087 на серію твітів Ілона Маска.
Підприємець представив свого собаку породи сіба-іну на прізвисько Флокі як CEO Twitter і нового члена ради директорів компанії.
Котирування наслідувача Dogecoin, монети Floki (FLOKI), підскочили ще сильніше — за добу актив подорожчав майже на 40%.
Ціна Shiba Inu (SHIB) відреагувала стримано, додавши за 24 години близько 5%.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Dogecoin продемонструвала різке зростання після купівлі Маском Twitter.
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