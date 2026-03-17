Біржовий холдинг в Україні — що готують НКЦПФР і ЄБРР

В Україні роблять крок до модернізації ринків капіталу. У середу, 16 березня, відбулася зустріч представників Нацкомісії з цінних паперів та ЄБРР, під час якої обговорили плани створення біржового холдингу та покращення інфраструктури фінансових ринків.

Таким чином хочуть зробити роботу бірж більш прозорою, ефективною та відповідною до європейських стандартів.

Що це передбачає

Обговорювана модель передбачає створення холдингової компанії, яка об’єднає ключові елементи біржової системи:

біржу,

депозитарій,

розрахунковий центр.

Така інтеграція допоможе вирішити проблеми з ліквідністю, підвищить ефективність роботи та створить сучасну інфраструктуру ринків капіталу відповідно до стандартів ЄС.

Як це працюватиме

Холдинг буде створено за участі держави та стратегічного інвестора.

Після ухвалення відповідного закону планується міжнародний тендер для визначення інвестора.

За результатами відбору переможець тендеру створить холдингову компанію та розпочне формування нової біржової інфраструктури.

Створено за допомогою ШІ

Під час зустрічі також обговорювалися питання майбутнього регуляторного нагляду за холдинговою структурою. Представники Комісії зазначили, що розробка відповідної нормативної бази здійснюватиметься з урахуванням європейського законодавства та практик регулювання фінансових груп, зокрема у частині корпоративного управління та нагляду за груповими структурами.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили намір продовжити технічні консультації та співпрацю для реалізації цих проєктів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.