Біржі ПФТС анулюють ліцензії — Finance.ua

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Біржі ПФТС анулюють ліцензії

Фондовий ринок
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Біржі ПФТС анулюють ліцензії
Біржі ПФТС анулюють ліцензії
Акціонери фондової біржі ПФТС 29 квітня проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.
Відповідний протокол з результатами зборів біржа опублікувала 9 травня.
Причина прийняття такого рішення — неможливість забезпечення приведення діяльності ПФТС у відповідність із вимогами положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають необхідність мати «власні кошти» у розмірі 22 млн грн. За даними останньої доступної звітності «грошові кошти» біржі на кінець 2022 року становили 11,9 млн грн.
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Мажоритарним акціонером ПФТС (49,9% акцій) з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа до президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням «посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану» вимог згаданого положення.
Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня прийняли рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн грн. Але, схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій і відповідно збільшенні статутного капіталу.
«Внаслідок введення воєнного стану на території України, ми обмежені внутрішніми вимогами у повноцінних можливостях брати участь у… додатковій емісії акцій», — пояснює Дуншен.
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Зазначимо, що питання про надання ПФТС фінансової допомоги для відповідності вимогам НКЦПФР набрало лише 24,9% присутніх на зборах акціонерів голосів, і таким чином рішення не було прийнято.
Після здачі ПФТС ліцензій в Україні залишаться два організатори торгів цінними паперами, один з яких, з високою ймовірністю, невдовзі теж залишить ринок. Причина — наявність в акціонерах підсанкційної особи та Міністерства фінансів рф.
«Анулювання ліцензій двох ключових бірж може призвести до зупинки надання окремих послуг як інвестиційними фірмами, так і Розрахунковим центром. Це може вплинути на обсяги торгівлі ОВДП, а також мати негативний вплив на ліквідність ОВДП, що зменшуватиме їх привабливість для інвесторів.
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«Наслідком цього впливу буде обмеження можливостей здійснення запозичень Міністерством фінансів на внутрішньому борговому ринку для підтримання фінансової стійкості та фінансування обороноздатності країни», — повідомили в Національному банку Економічній правді.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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