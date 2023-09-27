Binance продає бізнес і повністю йде з росії — Finance.ua

Binance продає бізнес і повністю йде з росії Сьогодні 19:29 — Фондовий ринок

Binance продає бізнес і повністю йде з росії

Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX.

Про це йдеться у заяві криптобіржі.

«З метою забезпечення планомірного переходу наявних користувачів на іншу платформу, процес відключення займе до одного року. Усі активи поточних російських користувачів у безпеці та надійно захищені», — йдеться у повідомленні.

«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог», — заявив директор з дотримання нормативних вимог біржі Ной Перлман.

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«Під час організованої та послідовної міграції користувачів Binance спільно з CommEX вживуть усіх необхідних заходів для інформування користувачів про процедуру перенесення їхніх активів на платформу CommEX. Нові користувачі, які пройшли процедуру верифікації персональних даних, будуть частково перенаправлені на платформу CommEX», — пояснили в біржі.

Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в росії.

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Фінансові подробиці угоди не розголошуються. При цьому в рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність у росії.

«У рамках цієї угоди у Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу і можливості зворотного викупу часток у бізнесі», — пояснили в Binance.

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Економічна Правда За матеріалами:

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