Binance продає бізнес і повністю йде з росії — Finance.ua

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Binance продає бізнес і повністю йде з росії

Фондовий ринок
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Binance продає бізнес і повністю йде з росії
Binance продає бізнес і повністю йде з росії
Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX.
Про це йдеться у заяві криптобіржі.
«З метою забезпечення планомірного переходу наявних користувачів на іншу платформу, процес відключення займе до одного року. Усі активи поточних російських користувачів у безпеці та надійно захищені», — йдеться у повідомленні.
«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог», — заявив директор з дотримання нормативних вимог біржі Ной Перлман.
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«Під час організованої та послідовної міграції користувачів Binance спільно з CommEX вживуть усіх необхідних заходів для інформування користувачів про процедуру перенесення їхніх активів на платформу CommEX. Нові користувачі, які пройшли процедуру верифікації персональних даних, будуть частково перенаправлені на платформу CommEX», — пояснили в біржі.
Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в росії.
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Фінансові подробиці угоди не розголошуються. При цьому в рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність у росії.
«У рамках цієї угоди у Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу і можливості зворотного викупу часток у бізнесі», — пояснили в Binance.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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