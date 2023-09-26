США обмежили діяльність компаній з рф і Китаю, які допомагають російській армії з дронами — Finance.ua

США обмежили діяльність компаній з рф і Китаю, які допомагають російській армії з дронами
Міністерство торгівлі США в понеділок оголосило про торговельні обмеження стосовно 11 китайських і п’яти російських компаній, звинувативши частину з них у постачанні компонентів для виробництва безпілотників для армії рф.
Про це повідомляє Reuters.
Дев’ять компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, нібито брали участь у схемі постачанні компонентів до підсанкційного Центру спеціальних технологій рф деталей для дронів для російської військової розвідки (ГУР).
Серед іншого, китайська компанія була одним із найважливіших постачальників російської програми з виробництва безпілотників. Разом із SMT iLogic вона вже була об'єктом попереднього раунду санкцій США у травні.
Ще шість компаній із Китаю американська сторона звинуватила у ймовірній закупівлі деталей для програми з виробництва безпілотників Іраном — які також використовуються російськими силами для ударів по Україні.
«Ми без вагань вживатимемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує постачати і підтримувати незаконну і аморальну війну путіна в Україні», — заявив керівник відділу експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевез.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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