Більшість пошкоджених будинків у Києві відновлять до початку холодів – КМДА — Finance.ua

Більшість пошкоджених будинків у Києві відновлять до початку холодів – КМДА

Вчора 09:18 — Казна та Політика

Більшість пошкоджених будинків у Києві відновлять до початку холодів – КМДА

Більшість будинків у Києві, які пошкодили російські окупанти, відновлять до початку холодів.

Про це під час телемарафону заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Зараз проводяться підготовчі роботи. УУ нас у місті близько 400 будівель пошкоджено. Це більше ніж 200 житлових будинків, близько 70 об’єктів освіти (школи, садочки), це лікарні, дитбудинки, об’єкти транспортної інфраструктури. На сьогоднішній день на деяких об’єктах почалися роботи. (...) За теплий період пори року ми точно завершимо роботи, щоб люди могли повернутися до життя. У 90% пошкоджених будинків потрібно замінити скло, зробити фасадні роботи та інше», — сказав Поворозник.

Поворозник зазначив, що зараз триває підрахунок коштів. Приблизно 70-80 млн євро потрібно, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру в Києві.

Довідка Finance.ua:

компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно за умови смерті власників зможуть отримати спадкоємці або правонаступники;

Держмолодьжитло оголосило про проведення закупівлі 100 квартир в чотирьох областях для подальшої передачі в оренду багатодітним сім’ям, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії;



в Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр.

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