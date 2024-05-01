У державну власність повернули найбільше штучне озеро України (фото) — Finance.ua

У державну власність повернули найбільше штучне озеро України (фото) Сьогодні 17:35 — Казна та Політика

У державну власність повернули найбільше штучне озеро України (фото)

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури про повернення державі найбільшого штучного озера в Україні - озера Сасик (Кундук).

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Озеро площею 20 тис га розташоване на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одеської області.

Прокурори встановили, що підприємство тривалий час використовувало водосховище для здійснення рибогосподарської діяльності та отримання прибутку без правовстановлюючих документів. Відтак уникнуло процедури укладення договору оренди та обов‘язкової сплати до бюджету громади орендної плати.

«Лише за останні п’ять років товариством здійснено вилучення близько 3 млн кілограмів водних біоресурсів. Водночас використання об'єкта та земель водного фонду поза встановленим законодавством порядком заборонено», — сказано в повідомленні.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Довідка Finance.ua:

Озеро Сасик, що входить до складу водно-болотних угідь міжнародного значення та є об'єктом Смарагдової мережі України, перебуває під охороною Рамсарської та Бернської конвенцій.

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