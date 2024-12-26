Більшість користувачів iPhone та Galaxy не знаходять ШІ-функції корисними — дослідження — Finance.ua
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Більшість користувачів iPhone та Galaxy не знаходять ШІ-функції корисними — дослідження

Технології&Авто
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Більшість користувачів iPhone та Galaxy не знаходять ШІ-функції корисними — дослідження
Більшість користувачів iPhone та Galaxy не знаходять ШІ-функції корисними — дослідження, Фото: freepik
Власники iPhone 16 та інших смартфонів Apple з підтримкою Apple Intelligence, а також користувачі Samsung з Galaxy AI, не вважають ШІ-функції на своїх пристроях корисними.
Про це свідчить дослідження SellCell.
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Результати показали, що 73% власників iPhone та 87% власників смартфонів Galaxy не бачать значної користі від ШІ-функцій на своїх пристроях.
Попри невдоволення власників смартфонів Apple, вони все ж вважають наявність ШІ-функцій важливим критерієм при виборі нового пристрою.
Проблема полягає в тому, що наявні функції Apple Intelligence їх не цікавлять. Важливо зазначити, що опитування проводилось до виходу iOS 18.2, яка додала більше ШІ-функцій на смартфони користувачів.
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За даними дослідження, понад половина власників iPhone 16, 15 Pro та 15 Pro Max ніколи не використовували Apple Intelligence. Зокрема, таких користувачів налічується 58,4%. Серед власників смартфонів Samsung, 53,1% ніколи не використовували Galaxy AI.

Функції, які не користуються попитом

Найпопулярнішими ШІ-функціями в Apple Intelligence є інструмент для написання текстів та зведення про сповіщення.
У Galaxy AI найбільше користувачів приваблюють функції Circle to Search та Photo Assist для редагування фото.
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Однак більшість користувачів не вважають ці функції дуже цінними. Лише 11,1% користувачів Apple Intelligence та 5,6% користувачів Galaxy AI оцінюють ці функції як дійсно корисні.
Попри те, що ШІ-функції Apple Intelligence не мають великої популярності серед користувачів, 21,1% вважає наявність цих функцій дуже важливим фактором під час вибору нового смартфона. У випадку з власниками Galaxy, їх дещо менше, — 14,9%.
На додачу до цього, кожен шостий власник смартфонів Apple міг би розглянути можливість переходу на смартфони Samsung, якщо функції Galaxy AI були б відчутно кращими за Apple Intelligence.
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Водночас лише 9,7% власників Galaxy розглядали б можливість переходу на iPhone 16 чи інші моделі через Apple Intelligence.

Причини низької популярності ШІ-функцій

Більшість користувачів Galaxy, які ніколи не використовували ШІ на своїх смартфонах, просто не оновили свою систему.
Головною причиною для власників iPhone є те, що вони не бачать достатньої користі в цих функціях.
За матеріалами:
mezha.media
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