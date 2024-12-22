Xiaomi представила інноваційну ручку-словник: переклад тексту та голосові запити за допомогою ШІ — Finance.ua
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Xiaomi представила інноваційну ручку-словник: переклад тексту та голосові запити за допомогою ШІ

Технології&Авто
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Xiaomi представила інноваційну ручку-словник: переклад тексту та голосові запити за допомогою ШІ
Xiaomi представила інноваційну ручку-словник: переклад тексту та голосові запити за допомогою ШІ
Xiaomi представила новий незвичайний продукт під брендом Mijia — ручку-словник Dictionary Pen C1. За допомогою неї не можна писати, зате можна перекласти надрукований текст або дізнатися значення слова за голосовим запитом.
Про це пише Gizmochina.
У новинки є вбудований ШІ, значний словниковий запас понад 26 млн слів, сканер і екран.
Xiaomi представила інноваційну ручку-словник: переклад тексту та голосові запити за допомогою ШІ
Примітно, що пристрій підтримує як онлайн, так і офлайн переклад, тож підключення до мережі для роботи необов’язкове.
Як це працює:
  • потрібно провести пером по рядку з текстом і на екрані висвітиться переклад, точність якого досягає 98%. За словами компанії, на розпізнавання йде близько 0,3 с.
  • якщо в тексті немає потрібної фрази, її можна вимовити голосом — вбудований мікрофон розпізнає запит і виведе відповідь на екран.
  • крім цього ШІ може «поганяти» з граматики, фонетики і допоможе запам’ятати нові слова, а також запропонує практичні вправи.
Заявлений час автономної роботи становить до 100 днів у режимі очікування, є 32 ГБ вбудованої пам’яті для завантаження додаткових словників і оновлень.
Ціна Mijia Dictionary Pen C1 — 349 юанів (~2000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.
За матеріалами:
УНІАН
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